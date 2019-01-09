Порошенко готовят место на кладбище

Украинский блогер призвал канонизировать Петра Порошенко. Но для этого по законам церкви надо, чтобы президент умер – живых людей причислять к лику святых нельзя.

Павел Бондаренко уверен, что главу государства надо канонизировать за получение томоса для Незалежной. Рождение Православной церкви Украины (ПЦУ) блогер назвал одним из самых больших праздников в истории страны.

"У Порошенко будут не только памятники, улицы, названные его именем, и целые страницы в учебниках истории. Он и владыка Филарет должны в будущем быть канонизированы", – написал Бондаренко в Facebook.

Он полагает, что вместе со святой равноапостольной княгиней Ольгой и святым князем Владимиром должен появиться третий киевский правитель – святой равноапостольный Петр. "Христианский подвиг Порошенко не меньший, а даже больший, чем деяния славных предков. Просто многие из нас еще не осознали истинного масштаба, эпохальности этого события", – резюмировал блогер.

Между тем на Украине уже есть иконы с изображением Петра Порошенко и его семьи. В 2016 году в СМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственной резиденции главы Незалежной.

На фреске изображены мужчина, женщина и четверо детей, которые внешне напоминают членов семьи Порошенко. Слева направо – супруга Марина с дочерьми Евгенией, Александрой и младшим сыном Михаилом. В правой части фрески изображен старший сын Алексей и сам Петр Алексеевич.

Напомним, что выданный Порошенко 6 января в Стамбуле томос об автокефалии украинской церкви оказался недействительным. На документе не хватает подписей архиереев, которые принимали участие в Синоде Константинопольского патриархата. Бумагу, привезенную в Киев, пришлось срочно вернуть в Стамбул для выполнения всех необходимых процедур.