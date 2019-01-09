Какой срам: Порошенко привел возбужденную жену в церковь

Пользователи соцсетей обратили внимание на возбужденную супругу Петра Порошенко, прилетевшую вместе с ним в Стамбул на церемонию подписания томоса. В самый ответственный момент у Марины Порошенко через кофту начали проступать соски.

В причинах произошедшего разбираются пользователи соцсетей, выдвигая свои версии. "Видимо давно томасов не видела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Муж то ханыга-алкаш", – пишет Ярослав Турчин.

"Так многие получили оргазм от куска бумаги. Это же надо так зомбировать народ, что даже не думают, а вообще томос, это что?" – добавляет Арам Алоян. "Маришка та еще ничего…..сисички стоят, а петрушка уже видимо ФСЕ", – иронизирует пользователь Марфа Васильева.

Документ об автокефалии украинской церкви был подписан в турецкой столице 6 января и в тот же день доставлен в Киев. Главой новой автокефальной церкви был избран Епифаний Думенко.

Марина Порошенко що без бюстгалтера в Стамбулі була?

Можна було б припустити, що недоброзичливці президента вдалися до послуг графічного редактора, однак на офіційній сторінці в Facebook Петра Порошенка також є фото з цим "ефектом". pic.twitter.com/svvbWxismu — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) 9 января 2019 г.

Спустя сутки выяснилось, что томос недействителен, так как подпись под ним поставил лишь патриарх Варфоломей. Согласно церковным процедурам, архиереи, которые принимают участие в Синоде Константинопольского патриархата, также должны поставить на нем свои подписи.

Накануне, 8 января, бумагу переправили в Стамбул для выполнения всех необходимых процедур. После того, как пляски с томосом закончатся, он будет храниться в Киеве, но где – пока никто не знает.

Пользователи сети обратили внимание на интересную деталь – во время вручения Томоса 6 января в Стабуле на Фанаре в храме Святого Георгия жена президента Украины Марина Порошенко пребывала, так сказать, в “возбуждённом” состоянии. pic.twitter.com/ONcJ7uQPTt — ГанстаНига (@3hjVNmhFr23D638) 9 января 2019 г.

Юрисдикцией новой церкви считается территория Украины, автокефальная церковь не сможет ставить своих епископов или основывать зарубежные приходы. Также в томосе перечислены другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса – трагическим в истории вселенского православия.