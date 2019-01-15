Украинский депутат заявился в Раду с фекалиями на носках
Слуга народа был в джинсах и пиджаке. Его гардероб не привлек бы внимания, если бы не носках с изображением экскрементов.
Голубые носки с улыбающейся коричневой кучкой удалось запечатлеть корреспонденту "Политнавигатора". На фото Лещенко сидит рядом со своей коллегой Светланой Залищук.
В Сети высмеяли внешний вид депутата. Сам же Сергей Лещенко с иронией отреагировал на публикацию фотографии. "На носках - то, что думаю о ситуации в стране", – написал парламентарий под постом в Facebook.
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко пришел в парламент в носках, выражающих то, что он думает о ситуации в стране https://t.co/t05yBobEBw pic.twitter.com/dtA27j0tjJ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 15 января 2019 г.
Отметим, что экстравагантный внешний вид украинских политиков давно стал причиной создания различных мемов в соцсетях. Так, осенью прошлого года депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко раскритиковали в Сети за то, что он надел зеленые резиновые перчатки, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Слуга народа оправдался тем, что без них ему было бы "небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки".
Не отстают от своих коллег-мужчин и украинские женщины-политики. Несмотря на занятость государственными делами, дамы не упускают из виду новые тренды моды. Чего только стоят продуманные наряды и образы Юлии Тимошенко.
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