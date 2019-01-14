"Бальзам на душу": на Украине обрадовались смертельному взрыву в Шахтах
СМИ Незалежной смакуют подробности несчастного случая, произошедшего утром 14 января в Ростовской области России. В комментариях к новостям – вакханалия ненависти. Некоторые пользователи не скрывают радости по поводу постигшей россиян трагедии.
"Прямо бальзам на душу", – признается один из комментаторов. "Презрение к рабам!", "Взрыв в Мытыщах, унесет Кацапов тыщи (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – изощряются в остроумии другие. Большинство от радости даже не в состоянии связно выразить обуревающие их чувства – приходится прибегать к нецензурной лексике.
Сообщается, что 72-квартирный дом в городе Шахты Ростовской области был построен в 1993 году. Причиной взрыва могли стать нарушения при эксплуатации газового оборудования.
Приводятся и высказывания спасателей, которые не исключают, что под завалами после взрыва в Шахтах остаются живые люди. "Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию", – цитирует сотрудника МЧС "Обозреватель".
В спасательных работах после взрыва в Шахтах задействованы 120 человек и 35 единиц техники. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что для жильцов пострадавшего дома в ближайшей школе развернут пункт временного размещения.
Напомним, что в понедельник утром произошел взрыв в Шахтах, в доме частично обрушились восьмой и девятый этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек, среди них один ребенок. Судьба еще четверых неизвестна.
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