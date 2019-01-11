"Лизун Трамп" с оранжевым лицом шокировал американцев (видео)
Выступление американского президента выглядело странным. В частности, повторялся момент, где Дональд Трамп облизал губы, а лицо лидера США было неестественного оранжевого цвета.
Телеканал уже принес свои извинения. Руководство сожалеет, что портрет президента США Дональда Трампа "получился в негативном свете". Сотрудника, ответственного за трансляцию, уволили – однако кто именно отредактировал видео, до сих пор неизвестно. Возможно, редактор выпустил в эфир уже измененную кем-то запись выступления Трампа, предварительно ее не проверив, передает Independent.
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