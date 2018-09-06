Объявлено имя нового президента Украины

Новый президент Незалежной будет говорить по-украински с сильным акцентом. Имя нового украинского лидера назвал известный своими прогнозами пользователь соцсетей Witaliy Galix.

Предсказание о новом главе Украины появилось на странице Witaliy Galix в Facebook. Он приобрел популярность после того, как предсказал начало войны в Донбассе.

Witaliy уверен, что преемником Петра Порошенко на президентском посту Украины станет экс-глава Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Чтобы получить такую информацию, предсказатель недавно обращался к высшим силам.

В видениях украинскому "пророку" явилось лицо Саакашвили. Кроме того, он слышал ломаную речь – по его словам, "скорее грузинская или похожее на то". Как поясняет провидец, видение было похоже на 3D-матрицу. Сбудется ли предсказание – покажет время.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Публичную заинтересованность в руководстве страной выказывали вице-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и оппозиционер Юрий Бойко, напоминает Ura.ru.

Подписчиков Witaliy Galix описанная им перспектива изрядно расстроила. "Может, это не Миша был, а Сталин?", – высказал робкую надежду один из них. Остальные признаются, что не хотят больше видеть этого персонажа. Пользователей российского сегмента Сети "пророчество" изрядно позабавило. Они соглашаются с украинскими комментаторами в том, что "клоун с распухшим лицом в вечно помятом костюме всем уже надоел -и на Западе, и на Востоке. И предлагают сменить его на нового – более образованного, с пропеллером и с банкой варенья.

Не понравился прогноз, видимо, и спецслужбам – либо администрации Facebook. Через некоторое время пост с предсказанием со страницы пользователя испарился.