Петров и Боширов исчезли после скандального интервью

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, внезапно исчезли после скандального интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Телефоны мужчин отключены.



Об этом сообщила сама Симоньян в интервью BBC Newsnight. По ее словам, Петров и Боширов обещали, что скинут фотографии на фоне собора в Солсбери. Однако пока снимков главный редактор RT не дождалась.

Симоньян рассказала, что пыталась связаться с "отравителями" Скрипалей по номеру, с которого они ей звонили, однако он был недоступен. Она подчеркнула, что перед записью интервью мужчины заявили, что это их первое и последнее интервью журналистам.

Петров и Боширов, со слов главного редактора RT, согласились ответить на вопросы при одном условии: их не будут спрашивать про родственников, деловых партнеров, знакомых и одноклассников.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. На прошлой неделе власти Соединенного Королевства назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей.

По британской версии, оба они являются сотрудниками Главного разведывательного управления (ГРУ). В доказательство своей версии британские правоохранители опубликовали фотографии обвиняемых.

«Нормальным мужикам с собой зачем женские духи? Сразу бы возникли вопросы»: Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери и опровергли версию англичан pic.twitter.com/eLcISLYwuD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 сентября 2018 г.

Интервью с "отравителями" было продемонстрировано 13 сентября. Петров и Боширов заявили, что в Главном разведывательном управлении не работают, а в Солсбери прибыли как туристы, чтобы посмотреть местный сбор со 120-метровым шпилем. Однако на вопрос Симоньян о фотографиях на фоне культового здания мужчины отвечать не стали.

В ответах Петрова и Боширова сразу же нашли массу несостыковок. К примеру, камеры видеонаблюдения не зафиксировали Петрова и Боширова у собора, зато друзья мелькали неподалеку от дома Скрипаля. Мужчины при этом не смогли дать четкий ответ на вопрос, были ли они рядом с местом жительства бывшего сотрудника ГРУ.