Александр Петров и Руслан Боширов объяснили свое пребывание в Солсбери. Мужчины заявили, что хотели полюбоваться местным храмом.

Подозреваемые в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери заявили, что находились в Великобритании в качестве обычных туристов. Они рассказали, что друзья давно советовали им побывать в Лондоне и Солсбери.

Россияне собирались уложиться в один день, но из-за погодных условий задержались на три. По их словам, в стране случился "снежный коллапс".

В интервью главреду RT Маргарите Симоньян друзья сообщили, что в Солсбери из достопримечательностей их особенно заинтересовал местный храм – готический собор Девы Марии. Александр и Руслан посетили его, фотографировались, погуляли по парку и посидели в кафе.

Примечательно, что Солсбери, помимо своего архитектурного наследия, славится как гей-столица Туманного Альбиона. "В Солсбери 14 гей-баров, три бдсм-свингер-клуба, четыре гей-клуба. А они нам про соборы затирают", – пишет Telegram-канал Караульный. Действительно, на город с 45 тысячами населения такое количество подобных заведений явно излишне.

Судя по всему, туда стекаются представители сексуальных меньшинств со всего мира. В Солсбери активно проводят мероприятия, посвященные сообществу ЛГБТ, передает Salisburyjournal.co.uk.

Напомним, ранее Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова. "Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Российский лидер отметил, что этих людей нашли и проверили, ничего криминального в их биографиях нет.