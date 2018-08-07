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Общество

Бросил трубку: Порошенко странно оправдался за отдых в Испании

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Krystian Dobuszynsk
Президент Незалежной Петр Порошенко лично позвонил журналистке украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, которая готовила материал о его отпуске в Испании, чтобы пожаловаться на напряженную работу вместо отдыха за рубежом. Впрочем, на уточняющие вопросы репортера о наличии у главы государства испанской недвижимости он предпочел не отвечать.
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Многие успели заметить, что президент Украины Петр Порошенко пропал из поля зрения жителей Киева и всей страны. О его местонахождении ходили самые разные слухи. По одной из версий, устав от напряженной работы, украинский лидер отправился отдохнуть в Испанию.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Сам он опровергает эту информацию настолько рьяно, что лично позвонил журналистке украинского телеканала ТСН Ольге Василевской, которая подготовила материал о его внезапном отпуске. "Хочу Вам сообщить, что сейчас я нахожусь на рабочем месте – в Киеве, на улице Банковая", – заявил Порошенко.

Политик поздравил девушку с тем, что благодаря работе над этим сюжетом она посетила Испанию. "Единственное – скажите, что ни в этом, ни в прошлом году, ни на большой, ни на маленькой горе, ни в Марбелье, ни в другой части, кроме Мадрида и Сантьяго-де-Компостела, я не был", – добавил президент.

Тогда Василевская решила уточнить у Порошенко, правда ли ему принадлежат вилла в Марбелье, о которой ходит так много слухов. Украинский лидер к продолжению диалога, по всей видимости, оказался не готов, и бросил трубку.

"Уважаемый Петр Алексеевич, мы все знаем, что брехня – Ваше второе я. Но научитесь уже врать правдоподобно", – на своей странице в Facebook прокомментировал этот звонок украинский журналист Александр Дубинский. Он отметил, что дети Порошенко точно отдыхали в Испании, о чем в Сети сохранились красноречивые свидетельства.

7 августа 2018, 15:39
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