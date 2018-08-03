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Общество

Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Boness
Ангела Меркель пропала. Канцлера ФРГ немцы не могут найти целую неделю.
прочитано 2704 раза

Фрау Меркель нигде не видно. Нет ни дежурных фотографий с официальных мероприятий в газетах, не появляется канцлер и на телевидении. Пресса пестрит заголовками: "Куда исчезла Ангела?"

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Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Не так давно Меркель рассказывала журналистам о своих планах на лето. Канцлер призналась, что с удовольствием бы отдохнула, но пока отпуск ей не светит. И вдруг исчезла из информационного поля.

Немцы, естественно, строят предположения по поводу того, куда девалась их канцлерин. Некоторые рассказывают по секрету, что фрау Меркель разводится и сейчас улаживает формальности. Другая версия более правдоподобна: она все же позволила себе отдохнуть, взяла отпуск и уехала к родственникам в Восточную Германию, передает Пятый канал.

Не так давно политик произвела фурор среди своих избирателей, поразив их шикарным нарядом. Канцлер появилась на Вагнеровском фестивале в Байройте в зеленом платье, что весьма необычно для Меркель, предпочитающей брючные костюмы.

Однако даже яркий выход в свет не помог канцлеру вернуть симпатии немцев. По данным последних опросов, за ее партию готовы голосовать лишь 29% избирателей. Наблюдатели отмечают, что это беспрецедентно низкий результат для блока ХДС/ХСС.

Между тем рейтинг оппозиционных АдГ и "зеленых" неуклонно растет. За "зеленых" готовы отдать голоса 15% респондентов, что является рекордным результатом за последние несколько лет. А рейтинг правопопулистской АдГ улучшился на 1 процентный пункт: она может рассчитывать на поддержку 17% избирателей, пишет Deutsche Welle.

Автор: Андрей Евлампиев3 августа 2018, 09:55
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