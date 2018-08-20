Путин поднял войска по тревоге

Войска Центрального и Восточного военных округов сегодня, 20 августа были подняты по тревоге. Верховный главнокомандующий объявил о внезапной проверке боеготовности в преддверии маневров "Восток-2018".

В армии проводится комплекс из 16 учений, в которых участвуют сухопутные войска, военно-транспортная и дальняя авиация. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в пять часов утра органы военного управления приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

По словам главы Минобороны, основные усилия сосредоточены на подготовке соединений, объединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению и своевременному выводу органов военного управления войск и сил в исходные районы по маневрам.

Проверка боеготовности пройдет с 20 по 25 августа. Ее результаты будут учтены при допуске конкретных соединений к предстоящим маневрам, сообщает ТАСС. Сами учения "Восток-2018" намечены на конец августа-начало сентября.



Напомним, что осенью 2017 года в мире поднялась истерика из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2017". В них принимали участие 13 тысяч военнослужащих двух стран. Европейские политики задолго до начала маневров нагнали страху из-за мифической угрозы соседним странам.

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила мнение, что эти учения являются частью информационной войны и направлены на распространение страха. А министр обороны Польши Антоний Мацеревич удивил всех нелепым заявлением, что Россия планирует применить ядерное оружие во время этих маневров.

По поводу учений "Восток-2018" военные эксперты говорят, что они будут беспрецедентными по типу поставленных задач и покажут бесполезность любого давления на Россию.