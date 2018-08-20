"Проваливай на лобное место": Собчак растерзали за черную зависть к Путину

Российская телеведущая и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак подверглась насмешкам со стороны пользователей Сети. Поводом для травли стало высказывание политика о президенте России Владимире Путине, который якобы претендует на ее место.



Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост странного содержания. По нему можно сделать вывод о том, что телеведущая завидует президенту России Владимиру Путину, которого пригласил на свадьбу экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Однако, по всей видимости, телеведущая лишь практикуется в остроумии, затрагивая актуальную тему. "Владимир Путин – на второй свадьбе подряд. Это нормально! Я претендую на его место, а он – на мое!" — написала Собчак в своем Twitter.

Этого хватило, чтобы разжечь пламя ненависти в Сети. Обитатели Всемирной паутины поспешили отреагировать на пост Собчак. "Просто тебя на такие свадьбы не приглашают", "Вы можете претендовать только на место придворного шута, не более того", – обратились пользователи к телеведущей. Впрочем, нашлись и те, кто посоветовал Ксении не обращать внимания на недоброжелателей.

Владимир Путин - на второй свадьбе подряд. Это нормально! Я претендую на его место, а он - на моё!))) #авыменяругали #задаютренды — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 августа 2018 г.

Ранее новость о том, что Владимир Путин будет среди гостей на свадьбе главы МИД Австрии, вывела из себя украинцев. В Киеве назвали поездку российского президента в одну из стран Евросоюза издевательством над Украиной.

"Это нонсенс! Путин колесит по Европе, его принимают лидеры стран ЕС, они прилетают к нему. И важная деталь: по дороге в Берлин он заедет в Вену, где будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии. Это издевательство над здравым смыслом!" – негодовал украинский журналист Дмитрий Гордон.

