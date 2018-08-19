"Родила и сбагрила": Собчак разнесли за лицемерие

Общественность помнит, как еще совсем недавно телеведущая Ксения Собчак называла соседских детей гаденышами. Тем удивительнее наблюдать за тем, как присоединившаяся к сообществу "яжемать" знаменитость обращается к своему маленькому сыну Платону "зайкой" и хвастается перед поклонниками его достижениями.

Путешествующая на яхте по Средиземному морю Собчак обнародовала в Instagram пост, посвященный своему сыну. В нем она поведала подписчикам об успехах Платона.

Мальчику исполнился уже год и девять месяцев. Телеведущая рассказала, что в этом возрасте малыш прекрасно держится на воде, и даже немного плавает, не боясь глубины.

Однако пользователей Сети этот, казалось бы, безобидный пост возмутил по определенным причинам. Ни для кого не секрет, какой образ жизни ведет Ксения. Работа, корпоративы и салоны красоты отнимают у нее большую часть времени. Поклонники звезды задались вопросом, как их кумир находит время для воспитания своего ребенка.

Обитатели Всемирной паутины предположили, что Собчак проводит время с Платоном лишь в отпуске. По мнению подписчиков ведущей, достижения малыша не являются заслугой мамы.

Пользователи убеждены, что все навыки и умения мальчику прививают няни и учителя. "Ну явно это не Ваши заслуги, а людей которые с ним занимаются, а Вы родили и на этом все!!!! Тетям деньги платите, и хвастаетесь. Но это ИХ ЗАСЛУГА, НЕ Ваша!!!!", "какие родители??? ВЫ о Чём???", — написал один и возмущенных.

Ранее телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram шуточный диалог с сыном Платоном, сопроводив его фотографией с совместного отдыха. Пользователи отметили, что зарисовка выставила ведущую не в лучшем свете в качестве матери.

