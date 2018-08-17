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Общество

На Украине отметили воссоединение Крыма с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov
Украина то и дело грозится вернуть Крым обратно. То устраивает нелепые акции на границе с полуостровом, то жалуется во всевозможные международные инстанции. А между тем российской территорией Крым начинают признавать сами граждане Незалежной.
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Очередной скандал разразился вокруг издательства "Ранок". В нем вышла книга, где на одной из иллюстрацией полуостров отмечен как часть России.

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В издательстве поспешили откреститься от изображения. Его появление в книге "Растительный мир" назвали ошибкой. Теперь тираж собираются снять с продажи. "Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться", – заявил представитель издательства.

А тем временем российским Крым признают уже в Европе. Так, на одном из крупнейших телеканалов Старого Света – немецком 3Sat – состоялась премьера документального фильма "Сплошь Сибирь". В начале ленты была продемонстрирована карта России, где полуостров обозначен тем же цветом, что и остальная территория страны.

Автором документального фильма является немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен. Свою поездку по нашей стране они охарактеризовали как "изнурительное путешествие".


Напомним, ранее признания Крыма российским не исключил президент США Дональд Трамп. На соответствующий вопрос журналистов он сказал: "Посмотрим". Чуть позже глава Белого дома отметил, что ситуация вокруг полуострова ему не нравится. Трамп свалил всю вину за произошедшее на своего предшественника Барака Обаму.

Российским регионом Крым стал по результатам референдума в марте 2018 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

Автор: Иван Поляков17 августа 2018, 18:06

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