Море в Крыму превратилось в "фекальный бульон"

Инфраструктура Крыма не справляется с наплывом отдыхающих. Неочищенные потоки из канализации текут прямо в море, туристы жалуются на конъюнктивит и кишечные расстройства. По словам врачей, вода у берегов превратилась в "фекальный бульон".

Патогенные микробы и вирусы появляются в Черном море каждый раз, как оно прогревается выше 24 градусов. При такой погоде отдыхающие часто болеют – и это, в общем, обычное явление не только для Крыма, но всего Черноморского побережья. Инфекции – бич туристов и в Турции, и в Болгарии.

Однако сегодня ситуация на полуострове гораздо сложнее. Как пишет хирург Герман Пятов, если раньше болезнь проходила за четыре-пять дней, то теперь у него был испорчен весь отпуск: за конъюнктивитом последовали тонзиллит и трахеит.

Автор статьи в "МК" приводит услышанные на побережье разговоры: жалобы туристов принимают массовый характер. Причина болезней – попавшая в глаза или случайно проглоченная морская вода.

Объяснение лежит на поверхности. Устаревшие канализационные сети крымских поселков и городов не в состоянии справиться с отходами даже местного населения – не то что миллионов туристов. Строились они в 60-70 годах прошлого века. Все стекает в море. Труба выведена далеко и как бы ожидается, что фекалии растворятся в море. Однако любой сильный ливень приводит к тому, что потоки воды устремляются с гор на берег, по дороге прихватывая содержимое помоек, выгребных ям и переполненных септиков.

Вдобавок сотни тысяч нелегальных и полулегальных построек вообще без всякой очистки сливают канализационные стоки в реки, ливневую канализацию или напрямую в море. По данным замминистра ЖКХ Крыма Якуба Зейтуллаева, только в Алуште, Ялте, Судаке и Феодосии насчитали около 20 тысяч абонентов, у которых нет централизованного водоотведения.

Публикация от Визажист��Обучение✍️ Липецк�� (@stylist_lipetsk) 16 Авг 2018 в 7:46 PDT

Расчет на то, что "в море все растворится, рыбы все съедят", не оправдывается – значительная часть отходов остается циркулировать в прибрежной зоне. Прогретая вода превращается в бульон, кишащий патогенными бактериями и вирусами.

Ситуацию в Крыму, куда после открытия моста через Керченский пролив хлынули миллионы отдыхающих, автор сравнивает с частным домом, куда вместо положенных четырех человек заселили два десятка. Переполненный септик и нехватка воды в таком случае – логичный исход.