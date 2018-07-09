Киселев об умирающих перед пенсией россиянах: Сами виноваты

Телеведущий Дмитрий Киселев высказался на тему повышения пенсионного возраста. В программе "Вести недели" он заявил, что российские мужчины сами виноваты в том, что не доживают до выхода на заслуженный отдых.

По словам Киселева, представители сильного пола курят, пьют, употребляют наркотики, дерутся до смерти, попадают в ДТП, плюют на технику безопасности, совершают самоубийства и поэтому не доживают до пенсии. Он добавил, что презрение к смерти "в нашем характере".

"До обидного мало мужчин доживают до 60. Из 100 тысяч к 60 годам живыми остаются лишь 67 тысяч мужчин", – сообщил ведущий. Он добавил, что во многом болезни 60-летних связаны с теми же причинами, почему и высокая смертность. "И вот поэтому до 65 сейчас в России доживают лишь 57% мужчин из ста. Ну и кто виноват?" – обратился к россиянам Киселев.

Также он вспомнил, что более 20 лет назад снимал репортаж в британской армии. Тогда на шкафчике он заметил наклейку, на которой было написано: "Смерть – это ошибка на поле боя". По словам ведущего, эти слова применимы и к мирной жизни. "Пьянство – ошибка. Лихачество на дороге – ошибка. И так далее. Безрассудство – ошибка. Сколько можно совершать ошибок, да еще бахвалиться этим?", – отметил он.

Ранее о плюсах повышения пенсионного возраста высказалась жена телеведущего Мария. Она заявила, что эта мера станет симулом жить дольше.

Напомним, пенсионную реформу одобрили в правительстве 14 июня. Инициатива российских властей повысить пенсионный возраст вызвала недовольство среди населения.