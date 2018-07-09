Украина готовится к захвату Крыма

Боевые украинские водолазы готовят атаку на Крым. Цель – устроить на территории республики диверсии, а в перспективе – даже вернуть ее в лоно Незалежной. Возможен ли такой сценарий на практике или все это очередные мечты о потерянном полуострове?

Бойцы морского спецназа Украины провели в Черном море масштабные учения. Они прошли в условиях повышенной секретности и на них отрабатывался важный фрагмент силовой операции по освобождению Крыма.

Фото и видео учений морские котики зачем-то выложили в Сеть и, посмотревшие их эксперты, утверждают, что сценарий наступления такой: перед внезапным ударом ВСУ на суше, заранее появившиеся из-под воды диверсионные группы попытаются в тылу российских войск вывести из строя важнейшие элементы инфраструктуры Крыма и парализовать деятельность наших военно-морских баз.

Есть, правда, небольшая проблема: дело в том, что у Украины нет ни одной подводной лодки. Каким образом водолазы попадут к берегам Крыма, или они собираются подплыть туда на прогулочном катере? Боевым пловцам не на чем добраться к месту планируемых диверсий и тут, казалось бы, тема внезапной атаки с моря должна быть закрыта.





Но нет, выпускник факультета разведки Киевского высшего общевойскового командного училища, полковник запаса Юрий Серветник уверен, что в сложившейся сегодня на Черном море ситуации для высадки подводных пловцов на российское побережье вполне можно обойтись и без подводных лодок.

Вот мнение этого эксперта, которое публикует издание "Свободная пресса": "В Крым группу боевых пловцов можно доставить даже на лодке. При волнах до двух баллов лодку трудно будет обнаружить даже РЛС. Кроме того, можно доставить группу лодкой, а уже в непосредственной близости к берегу подойти в подводном положении. Используя индивидуальные подводные аппараты".





Возможно, украинский военный и прав, но как-то с трудом верится в то, что море у берегов Крыма контролируется исключительно средствами радиообнаружения. Наверняка, российские военные осуществляют и круглосуточный визуальный контроль морской границы.

Из открытых источников можно узнать, что задачи охраны границы Черноморский флот выполняет силами нескольких катеров, на которых установлены гидроакустические станции обнаружения подводных диверсионных сил и средств, телеуправляемые подводные аппараты "Фалкон", способные работать на глубинах до 300 метров.





На борту сторожевых катеров типа "Грачонок" есть и поисково-обследовательский комплекс "Кальмар", который позволяет осматривать дно на глубинах до 200 метров при скорости хода до восьми узлов. В случае обнаружения вражеских боевых пловцов, уничтожить их гидравлическими ударами от взрывов снарядов дистанционно управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса 98У или ручного гранатомета "Непрядва", не составит большого труда.

Аналогичные катера охраняли и масштабное строительство Крымского моста. Кстати, во время его возведения то и дело в Сети появлялись новости об отрядах боевых украинских дельфинов, которые должны были взрывать строящиеся опоры. Ничего подобного, как мы знаем, не произошло.





Обычное рядовое событие Киев подает как что-то из ряда вон выходящее, так прокомментировал подводные учения политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Несмотря на громогласные заявления про дельфинов и водолазов, все больше украинских военных (правда, ушедших в отставку) говорят, что возвращение Крыма именно военным путем это – утопия", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.

Мы уже слышали про дельфинов и водолазов, на очереди – боевые киты. В крайнем случае, боевая скумбрия.

Тем не менее, угрозы военного и диверсионного направлений в отношении Крыма все-таки существуют. Это признал сегодня, 9 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На совещании в Севастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов.

Проблема, по словам Патрушева, кроется в нехватке денег на аппаратно-программные комплексы "Безопасный город". Пока они не запущены, эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, находится на низком уровне.