Украина готовится к захвату Крыма
Бойцы морского спецназа Украины провели в Черном море масштабные учения. Они прошли в условиях повышенной секретности и на них отрабатывался важный фрагмент силовой операции по освобождению Крыма.
Фото и видео учений морские котики зачем-то выложили в Сеть и, посмотревшие их эксперты, утверждают, что сценарий наступления такой: перед внезапным ударом ВСУ на суше, заранее появившиеся из-под воды диверсионные группы попытаются в тылу российских войск вывести из строя важнейшие элементы инфраструктуры Крыма и парализовать деятельность наших военно-морских баз.
Есть, правда, небольшая проблема: дело в том, что у Украины нет ни одной подводной лодки. Каким образом водолазы попадут к берегам Крыма, или они собираются подплыть туда на прогулочном катере? Боевым пловцам не на чем добраться к месту планируемых диверсий и тут, казалось бы, тема внезапной атаки с моря должна быть закрыта.
Но нет, выпускник факультета разведки Киевского высшего общевойскового командного училища, полковник запаса Юрий Серветник уверен, что в сложившейся сегодня на Черном море ситуации для высадки подводных пловцов на российское побережье вполне можно обойтись и без подводных лодок.
Вот мнение этого эксперта, которое публикует издание "Свободная пресса": "В Крым группу боевых пловцов можно доставить даже на лодке. При волнах до двух баллов лодку трудно будет обнаружить даже РЛС. Кроме того, можно доставить группу лодкой, а уже в непосредственной близости к берегу подойти в подводном положении. Используя индивидуальные подводные аппараты".
Возможно, украинский военный и прав, но как-то с трудом верится в то, что море у берегов Крыма контролируется исключительно средствами радиообнаружения. Наверняка, российские военные осуществляют и круглосуточный визуальный контроль морской границы.
Из открытых источников можно узнать, что задачи охраны границы Черноморский флот выполняет силами нескольких катеров, на которых установлены гидроакустические станции обнаружения подводных диверсионных сил и средств, телеуправляемые подводные аппараты "Фалкон", способные работать на глубинах до 300 метров.
На борту сторожевых катеров типа "Грачонок" есть и поисково-обследовательский комплекс "Кальмар", который позволяет осматривать дно на глубинах до 200 метров при скорости хода до восьми узлов. В случае обнаружения вражеских боевых пловцов, уничтожить их гидравлическими ударами от взрывов снарядов дистанционно управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса 98У или ручного гранатомета "Непрядва", не составит большого труда.
Аналогичные катера охраняли и масштабное строительство Крымского моста. Кстати, во время его возведения то и дело в Сети появлялись новости об отрядах боевых украинских дельфинов, которые должны были взрывать строящиеся опоры. Ничего подобного, как мы знаем, не произошло.
Обычное рядовое событие Киев подает как что-то из ряда вон
выходящее, так прокомментировал подводные учения политолог и публицист Армен
Гаспарян.
"Несмотря на громогласные заявления про дельфинов и водолазов, все больше украинских военных (правда, ушедших в отставку) говорят, что возвращение Крыма именно военным путем это – утопия", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.
Мы уже слышали про дельфинов и водолазов, на очереди – боевые киты. В крайнем случае, боевая скумбрия.
Тем не менее, угрозы военного и диверсионного направлений в отношении Крыма все-таки существуют. Это признал сегодня, 9 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На совещании в Севастополе он заявил, что важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов.
Украинские боевые дельфины погибли, как патриоты https://t.co/13ZAAAEHBj pic.twitter.com/soT75SpKkl— ИноСМИ (@inosmi) 17 мая 2018 г.
Проблема, по словам Патрушева, кроется в нехватке денег на аппаратно-программные комплексы "Безопасный город". Пока они не запущены, эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, находится на низком уровне.
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