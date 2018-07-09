Кремль предупредил Европу о новых отравлениях "Новичком"

Ситуация с отравлениями в Британии представляет опасность для всей Европы. Об этом предупредил страны Старого Света пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле обеспокоены продолжающимися отравлениями в Великобритании, заявил представитель Владимира Путина. "Мы сожалеем в связи с кончиной британской гражданки, мы по-прежнему глубоко озабочены продолжающимися проявлениями отравляющих веществ на территории Великобритании. Это представляет опасность не только для британцев, но и для всех остальных европейцев", – сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что Россия сразу же после отравления семьи Скрипалей в Солсбери предлагала британским властям сотрудничество в расследовании этого происшествия, передает Пятый канал. Тогда Москва взаимности не встретила, а, напротив, в ее адрес посыпались обвинения в отравлении бывшего разведчика нервно-паралитическим газом "Новичок".

Что касается отравления в Эймсбери, то пока Россию никто напрямую не обвиняет, но намеки на то, что этот эпизод имеет отношение к происшествию, в Солсбери уже звучат.

"Нам неизвестно, чтобы кто-то упоминал Россию всуе на фоне этого второго происшествия, неизвестно, что Россия как-то упоминалась, каким-то образом ассоциировалась с этим. Мы полагаем, что в любом случае это было бы достаточно абсурдным", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков также выразил уверенность, что инцидент в Эймсбери не должен повлиять на подготовку предстоящего саммита лидеров России и США, который намечен на 16 июля.

"Новичок" был найден в мусорке https://t.co/6E0HKi2BIq — Люсьен Пирожков (@mrlycien) 9 июля 2018 г.

Тем временем в британской прессе появилась версия нового отравления мужчины и женщины в Эймсбери. Одна из жертв накануне скончалась. Причиной мог стать подобранный с земли окурок, предположил друг пострадавших, который был последним, кто видел Дон Стерджес и Чарли Роули перед тем, как они попали в больницу.

Приятель этой пары также поведал, что Чарли постоянно находился под воздействием каких-либо веществ. "Он часто употреблял героин и кокаин", – заявил ценный свидетель.

Интересно, что госпитализировали наркомана и его подругу в ту же больницу в Солсбери, где проходят лечение Сергей и Юлия Скрипаль.