Тайный жених отравленной Скрипаль спутался с моделью

Появились новые подробности о скрывающемся от общественности бойфренде отравленной в Солсбери вместе с отцом, экс-полковником ГРУ, Юлии Скрипаль. Ими поделилась женщина по имени Диана, которая руководит ремонтом в двухкомнатной квартире Юлии на Давыдковской улице в Москве.

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