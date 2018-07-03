Лондон поймали на чудовищной лжи о пропавших Скрипалях

Британские власти, понимая, что дело бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери окончательно разваливается, пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич подверг сомнению заявления правоохранителей Соединенного Королевства, которые утверждают, что определили двух подозреваемых в резонансном отравлении.

По словам сенатора, СМИ Великобритании еще в апреле писали об идентификации подозреваемых в покушении на Скрипалей. Тогда журналисты Соединенного Королевства утверждали, что предполагаемые злоумышленники якобы вернулись в Россию.

"Словом, как под копирку. Видимо, решили пойти по второму кругу, понимая, что дело Скрипалей окончательно разваливается", – цитирует Клинцевича РИА ФАН. Он подчеркнул, что происходящее – очередной виток информационной войны против России. Тем не менее, добавил законодатель, официальному Лондону все сложнее генерировать "новые поводы для шумихи".

Ранее полиция Великобритании заявила, что к нападению на Скрипалей в Солсбери в начале марта этого года причастны два человека. Впрочем, имена злоумышленников правоохранители называть не стали, более того, добавили полицейские, преступники уже давно покинули Соединенное Королевство.

В Скотленд-Ярде вполне предсказуемо заявили, что те, кто отравил Скрипалей, в настоящий момент находятся на территории России. Несмотря на то что принципиально новой информации правоохранители не сообщили, в Великобритании считают это "большим прорывом".

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в небольшом городке Солсбери в начале марта. Лондон заявил, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил в произошедшем Москву.





Несмотря на то что отравление "Новичком" приводит к летальному исходу, Сергей и Юлия Скрипали выжили. 33-летняя дочь выписалась 9 апреля, а 66-летний отец – 18 мая. 23 мая "Би-би-си" распространило видеозапись с обращением Юлии Скрипаль. После этого от отца и дочери нет никаких вестей. До сих пор неизвестно, где и с кем они находятся.