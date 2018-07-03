Лондон поймали на чудовищной лжи о пропавших Скрипалях
По словам сенатора, СМИ Великобритании еще в апреле писали об идентификации подозреваемых в покушении на Скрипалей. Тогда журналисты Соединенного Королевства утверждали, что предполагаемые злоумышленники якобы вернулись в Россию.
"Словом, как под копирку. Видимо, решили пойти по второму кругу, понимая, что дело Скрипалей окончательно разваливается", – цитирует Клинцевича РИА ФАН. Он подчеркнул, что происходящее – очередной виток информационной войны против России. Тем не менее, добавил законодатель, официальному Лондону все сложнее генерировать "новые поводы для шумихи".
Ранее полиция Великобритании заявила, что к нападению на Скрипалей в Солсбери в начале марта этого года причастны два человека. Впрочем, имена злоумышленников правоохранители называть не стали, более того, добавили полицейские, преступники уже давно покинули Соединенное Королевство.
В Скотленд-Ярде вполне предсказуемо заявили, что те, кто отравил Скрипалей, в настоящий момент находятся на территории России. Несмотря на то что принципиально новой информации правоохранители не сообщили, в Великобритании считают это "большим прорывом".
Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в небольшом городке Солсбери в начале марта. Лондон заявил, что отец и дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил в произошедшем Москву.
Несмотря на то что отравление "Новичком" приводит к летальному исходу, Сергей и Юлия Скрипали выжили. 33-летняя дочь выписалась 9 апреля, а 66-летний отец – 18 мая. 23 мая "Би-би-си" распространило видеозапись с обращением Юлии Скрипаль. После этого от отца и дочери нет никаких вестей. До сих пор неизвестно, где и с кем они находятся.
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