На Первом канале произошло воссоединение семьи Скрипаль
В студии программы "Пусть говорят" Первого канала появилась племянница Сергея – Виктория Скрипаль. Родственница отравленного офицера рассказала гостям студии, что ее сестра Юлия вышла на связь с бабушкой.
"Примерно где-то около пяти часов опять раздался звонок на мой сотовый телефон. Позвонила Юля. (…) Она говорит: "Я хочу поздравить бабушку", – вспоминает племянница Скрипаля. Далее Виктория передала трубку Елене.
Дочь отравленного офицера успокоила пожилую женщину, рассказав, что все замечательно и ее сын идет на поправку. "Она говорит: "Бабушка, все хорошо. Все прекрасно. Поздравляю с днем рождения. Я сейчас у папы в Лондоне. Он не может разговаривать, потому что у него еще стоит аппарат", - пересказала часть диалога Виктория.
В этой же беседе Юлия поведала, что через три дня из горла ее отца вытащат дыхательную трубку и он сам позвонит родственникам в Россию. "Потому что сейчас, когда стоит эта трубка, он очень хрипит и, так как она (бабушка. – Прим. ред.) плохо слышит, она не поймет, кто звонит, она его просто не услышит", – объяснила дочь Скрипаля близким.
Также Юлия отметила, что у нее наконец-то появился интернет и она пересмотрела все выпуски ток-шоу с участием Виктории. "И я все поняла, прости", - цитирует Юлию сестра. Трогательный момент семейного воссоединения впечатлил зрителей: похоже, отношения героинь передачи скоро наладятся.
Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон пояснил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество. Власти Британии заявили о причастности к инциденту российских спецслужб. В Москве отрицают все обвинения.
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