На Первом канале произошло воссоединение семьи Скрипаль

Мать бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля – Елена наконец дождалась весточки из Британии. От имени наследника ее поздравила с 90-летием внучка Юлия.

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала появилась племянница Сергея – Виктория Скрипаль. Родственница отравленного офицера рассказала гостям студии, что ее сестра Юлия вышла на связь с бабушкой.

"Примерно где-то около пяти часов опять раздался звонок на мой сотовый телефон. Позвонила Юля. (…) Она говорит: "Я хочу поздравить бабушку", – вспоминает племянница Скрипаля. Далее Виктория передала трубку Елене.

Дочь отравленного офицера успокоила пожилую женщину, рассказав, что все замечательно и ее сын идет на поправку. "Она говорит: "Бабушка, все хорошо. Все прекрасно. Поздравляю с днем рождения. Я сейчас у папы в Лондоне. Он не может разговаривать, потому что у него еще стоит аппарат", - пересказала часть диалога Виктория.

Публикация от ÇapaMag Gündem (@capamaggundem) 12 Апр 2018 в 1:44 PDT

В этой же беседе Юлия поведала, что через три дня из горла ее отца вытащат дыхательную трубку и он сам позвонит родственникам в Россию. "Потому что сейчас, когда стоит эта трубка, он очень хрипит и, так как она (бабушка. – Прим. ред.) плохо слышит, она не поймет, кто звонит, она его просто не услышит", – объяснила дочь Скрипаля близким.

Также Юлия отметила, что у нее наконец-то появился интернет и она пересмотрела все выпуски ток-шоу с участием Виктории. "И я все поняла, прости", - цитирует Юлию сестра. Трогательный момент семейного воссоединения впечатлил зрителей: похоже, отношения героинь передачи скоро наладятся.

Напомним, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон пояснил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество. Власти Британии заявили о причастности к инциденту российских спецслужб. В Москве отрицают все обвинения.