Ангела Меркель поразила необычным платьем

Внимание зрителей и участников музыкального фестиваля было приковано к неожиданному выбору одежды руководителя страны. Эксперты отмечают удачный выбор фасона.



Канцлер Германии Ангела Меркель посетила открытие музыкального фестиваля Вагнера, чем привлекла внимание общественности, сообщает РЕН ТВ. Однако не сама личность политика стала предметом внимания, а ее наряд. Женщина наконец-то решила отойти от официоза и пришла в зеленом платье.

Как отмечают эксперты, это совершено не в ее стиле. Однако выбор одеяния действительно был удачным. "Ей очень идет этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор – такой насыщенный зеленый сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне", – считает дизайнер Нина-Юлия Вальтер.

Отметим, что год назад Меркель оскандалилась по время переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом, отказавшись покрывать голову. По мнению журналистов, такой поступок оскорбляет представителей исламского мира. Ее примеру последовали и приехавшие с ней немецкие репортеры.

Согласно традициям Саудовской Аравии, женщины должны покрывать голову платками. По местным законам эта норма не касается иностранцев, однако зачастую представители исламского мира требуют скромности в выборе одежды и от гостей страны.