Ангела Меркель поразила необычным платьем
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила открытие музыкального фестиваля Вагнера, чем привлекла внимание общественности, сообщает РЕН ТВ. Однако не сама личность политика стала предметом внимания, а ее наряд. Женщина наконец-то решила отойти от официоза и пришла в зеленом платье.
Как отмечают эксперты, это совершено не в ее стиле. Однако выбор одеяния действительно был удачным. "Ей очень идет этот костюм, подходит и к цвету кожи, и к волосам. Хороший выбор – такой насыщенный зеленый сейчас в тренде, очень актуален в этом сезоне", – считает дизайнер Нина-Юлия Вальтер.
Отметим, что год назад Меркель оскандалилась по время переговоров с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азиз аль-Саудом, отказавшись покрывать голову. По мнению журналистов, такой поступок оскорбляет представителей исламского мира. Ее примеру последовали и приехавшие с ней немецкие репортеры.
Согласно традициям Саудовской Аравии, женщины должны покрывать голову платками. По местным законам эта норма не касается иностранцев, однако зачастую представители исламского мира требуют скромности в выборе одежды и от гостей страны.
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