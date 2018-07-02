Ворвавшийся на свадьбу Трамп поцеловал чужую невесту
Отмечается, что глава государства попал на торжество случайно, но не растерялся: пообщался с гостями и поздравил молодоженов. Трамп обнял невесту и поцеловал в щеку, а жениху пожал руку, передает TMZ.
Все это происходило под восторженные крики людей. Примечательно, что это уже второй подобный случай. Чужую свадьбу президент США посетил в принадлежащем ему гольф-клубе в июне 2017 года.
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