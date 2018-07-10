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Госдума реформирует систему судопроизводства в России

Фото: GLOBAL LOOK press
Госдума приняла во втором чтении поправки в законопроект об изменениях в системе судопроизводства. В России предлагается установить новое расположение создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, что положительно скажется на судебной защите граждан.

Продолжение: В Госдуме открылась выставка "Моя улица"

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Одним из авторов поправок выступил спикер Думы Вячеслав Володин. В феврале 2018 года законопроект был внесен Верховным судом и принят Госдумой в первом чтении.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Документ предлагает создание обособленных надрегиональных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, и определяет их полномочия, порядок образования и деятельность.

Как сообщил Володин, при реализации закона будут учитываться особенности регионов: их экономическая активность, транспортная и инфраструктурная составляющие, наличие юридической школы. В свою очередь, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что внесенное предложение было выработано после согласований с Верховным судом, правительством и администрацией президента.

По замыслу авторов поправок, реформа судопроизводства позволит обеспечить независимость и самостоятельность судебных инстанций, снизит коррупционные риски и региональное влияние, что положительно скажется на защите прав граждан.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Всего предлагается создать пять  апелляционных и девять  кассационных судов. Они будут действовать в пределах соответствующих судебных округов, в составе которых будут несколько регионов.

Первый кассационный суд предлагается разместить в Саратове, второй – в Москве, третий – в Санкт-Петербурге. Апелляционные суды появятся, в частности, в Калуге, Сочи и Нижнем Новгороде. В них будут направляться жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта на территории соответствующего судебного апелляционного округа, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Кассационные суды станут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа.

Кроме того, согласно принятым поправкам, устанавливается, что предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции и заместителя председателя Верховного суда составляет 76 лет.

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Автор: Александр Комаров10 июля 2018, 14:54

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