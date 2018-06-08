Януковича решили сжечь живьем
Занимавший пост президента Украины в 2014 году Виктор Янукович вынужден был отказаться от поездки в Харьков на съезд Партии регионов. Охране стало известно о подготовке покушения на главу государства.
По полученным данным, план разработали украинские радикалы. Для исполнения задуманного в город прибыли две группы боевиков. Вторая должна была вступить в дело, если коллеги провалят задание.
"Если покушение первой группы будет неудачным – а планировалось убийство президента из огнестрельного оружия, – то при выводе президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь", – приводит выступление на суде бывшего руководителя службы безопасности Януковича Владимира Павленко телеканал "360".
Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота 2014 года. На заседании 8 июня запланирован допрос свидетелей стороны защиты.
Екс-охоронець #Янукович'а: "Опозиція" готувала #теракт на Майдані в 2014 / включення з суду https://t.co/kPyeimBFqm ⏯@YouTube pic.twitter.com/VgzEBNpthS— 5 канал (@5channel) 8 июня 2018 г.
Павленко на процессе подчеркнул, что с февраля 2014 года угрозы в адрес Януковича стали носить системный характер. В частности, штаб оппозиционных сил планировал взрыв на Майдане. По данным разведки, радикалы намеревались захватить бензовоз, направить его на Майдан, скопить вокруг него людей и подорвать. После чего боевики собирались штурмовать административные здания. По словам Павленко, эти планы сорвали сотрудники Службы безопасности Украины.
Ранее на суде было заявлено, что Янукович, свергнутый в результате государственного переворота на Украине, смог выбраться с территории страны только благодаря помощи российских десантников, напоминает РИА ФАН.
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