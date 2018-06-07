В НАТО опровергли нападение России на Украину
Андерс Фог Расмуссен растолковал свою точку зрения. "Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней", – заявил он.
При этом экс-генсек НАТО отметил, что Украина за последние три года значительно нарастила военный потенциал. Датский политик доходчиво объяснил то, что Москва пытается донести до Запада уже четыре года.
Расмуссен подчеркнул, что страны НАТО подготовлены к "массированной атаке российских танков", пишет газета Die Welt. Однако, по его словам, лучший способ поддерживать мир – сдерживать потенциального противника.
Политик добавил, что Россию давно бы приняли в Североатлантический альянс, но она никогда не подавала заявок на вступление в организацию. В свою очередь Украине для членства в НАТО предрекли долгий путь – не менее 20 лет.
Напомним, что бывший датский премьер Андерс Фог Расмуссен покинул должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. В 2016-м он стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.
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