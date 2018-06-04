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Общество

Шепелев раскрыл главную тайну смерти Бабченко

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Аркадию Бабченко обещали 100 тысяч долларов за инсценировку его убийства. Получил он только половину. Тайны "смерти и воскрешения" журналиста всплыли в программе "На самом деле" на Первом канале.
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Созданием положительного образа Петра Порошенко занимается пул платных журналистов при президенте Украины. Как предположил директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин, именно там зародилась идея инсценировки убийства российского журналиста, известного своей критикой Москвы.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

На одной из встреч с президентом, которая транслировалась по телевидению, по соседству с Бабченко оказался сотрудник администрации Порошенко, отвечающий за работу с платными журналистами – Тарас Березовец. По мнению Мишина, тогда и было озвучено предложение, от котрого Аркадий не смог - или не захотел – отказаться.

Березовец и в своем выступлении заявил, что цель его команды – представить Россию в образе Германии, какой она была в 1936 году. Нужны действия, чтобы привлечь как можно больше стран к бойкоту чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. По стилю подачи информации, свойственному русофобу Бабченко, он больше других подходил на роль "жертвы" в готовящемся спектакле.

По данным Мишина, исполнитель получил свой аванс – 50 тысяч из обещанных ему 100 тысяч долларов. О том, что у него появилась такая сумма денег, проговорился незадолго до "убийства" сам Бабченко. Выплатили ли ему вторую половину суммы – украинский политолог не знает.

Украина стремилась показалась, что ее спецслужбы "круче" британской Mi6: то, что не получилось у Лондона со Скрипалями, Киев смог добиться провокацией с Бабченко – а именно, очернить российскую власть.

Напомним, сообщения об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко стали поступать вечером 29 мая. Однако оказалось, что все произошедшее было инсценировкой Службы безопасности Украины (СБУ), которая якобы была призвана спасти корреспондента от реальной расправы.

Как писали Dni.Ru, в официальной версии Киева сразу же появились нестыковки. "Киллером" Бабченко был назван бывший военнослужащий так называемой АТО в Донбассе Алексей Цымбалюк. Оказалось, что он все время сотрудничал со спецслужбами. Агентом спецслужб оказался и "организатор" покушения – исполнительный директор украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Борис Герман.

Автор: Андрей Евлампиев4 июня 2018, 20:06
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От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко

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