Эстония дерзко пригрозила России потерей Санкт-Петербурга

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пригрозил России потерей Санкт-Петербурга и других городов. По его словам, это произойдет, если Москва нападет на прибалтийскую республику.



С подобным высказыванием в адрес России Ильвес выступил в рамках недавнего интервью. На вопрос, существует ли в данный момент угроза Эстонии со стороны Москвы, он ответил, что "в военном смысле, наверное, нет".

Чиновник добавил, что это является преимуществом членства в НАТО. "Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", – заявил Ильвес.

По его мнению, "до сих пор продолжается кампания по дискредитации Эстонии, длящаяся уже 27 лет". Экс-президент умудрился приплести к теме и Украину, сообщает издание "Европейская правда". Ильвес считает, что "информационная угроза действительно опасна", так как "на Западе хватает "полезных идиотов", которые это подхватывают".

Эстонский политик в своей речи ссылался на статью 5 устава НАТО. Она гласит, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран – участниц НАТО.

Напомним, что Эстония вошла в состав альянса в 2004 году. Тоомас Хендрик Ильвес покинул пост президента страны в 2016-м.