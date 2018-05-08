Испуганный Порошенко готовит провокацию на 9 Мая

Репрессии спецслужб Украины и намеченное на 9 Мая шествие националистов говорят о страхе президента Незалежной Петра Порошенко перед массовым выходом на улицы Киева противников нынешнего режима. Об этом заявил российский политолог Алексей Мартынов.

По словам эксперта, власти Незалежной готовы пойти на провокации для того, чтобы сорвать шествие в честь героев Великой Отечественной войны. Мартынов отметил, что празднование Дня Победы на Украине переносится на 8 мая уже не первый раз. "Как мы видим, не очень удается. 8-го проводятся официальные мероприятия, а люди, все равно, отмечают 9-го мая", – цитирует аналитика "ПолитНавигатор".

В этом году в украинской столице будут два шествия. Они пройдут практически в одном месте. Как и ранее, несмотря на угрозы радикалов, люди выйдут на акцию "Бессмертный полк". Однако украинские националисты уже анонсировали акцию под названием "бессмертная дивизия".

Как отметил Мартынов, скорее всего, Киев ждут жестокие столкновения, драки. На его взгляд, таким образом власти Незалежной пытаются бороться с "Бессмертным полком". "Боятся власти "Бессмертного полка", причем, боятся даже мертвых героев", – подчеркнул аналитик.

Напомним, власти Украины ранее неоднократно заявляли о планах по отказу от празднования Дня Победы. День 9 мая планируется сделать рабочим, а вспоминать павших на Великой Отечественной войне предлагается 8 мая – в День памяти и примирения.

Медведчук: Отказ властей Украины отмечать День Победы 9 мая усилит раскол в обществеhttps://t.co/SGbcSnmb6q — Украина • РУ (@ukraina_ru) 8 мая 2018 г.

Один из инициаторов нововведений – директор печально известного Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, отказ от празднования 9 Мая – это продолжение политики по разрушению советских традиций.

В прошлом году 9 Мая в Киеве националисты устроили провокации, не подпустив людей к к памятнику Неизвестному солдату. Местным жителям так и не удалось возложить цветы к памятнику.