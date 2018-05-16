Мария Захарова взорвалась из-за критики опозорившейся Самойловой
Захарова заявила на своей странице в Facebook, что российская певица не искала оправданий своему фиаско. "Она плакала, когда "имела наглость" не пройти в финал супер-шоу, которое определяет, жить планете или умереть. Не казенно улыбалась или делала вид, что кругом виновата вселенная. А искренне навзрыд ревела, говоря, что не знает, как теперь на глаза всем показаться", – пишет дипломат.
По словам Захаровой, этот случай демонстрирует, "какими мы можем стать животными, когда тот , кто слабее физически, нас не улыбнул, не порадовал очередным фортелем в тройном прыжке с прогибом". Она добавила, что люди быстро забывают о своей боли, когда есть возможность насладиться чужой.
Чиновница посетовала на то, что общественность взвалила на плечи Самойловой непосильную ношу. "А сейчас она должна жить со всем вышеописанными, но и с ощущением вины за то, что "всех подвела"? Не много ей одной?", – задается риторическими вопросами Захарова.
Представитель МИД убеждена, что певица показала остальным, что даже в самый отчаянный момент не стоит опускать руки. "Она же здесь ради нас с вами – чтобы когда, не дай Бог, беда придет, сказали себе: "я знаю, что можно жить дальше; вон, Самойлова поет, и мы сможем выжить, начать жизнь с чистого листа", – продолжила она.
Захарова напомнила, что всегда старается придерживаться объективности. Однако в данном случае дипломат увидела в действиях и словах общественности травлю, а не критику. "Каждый новый "звездный эксперт" добивает и добивает ее. Остановитесь, не мутируйте", – резюмировала дипломат.
Напомним, участница "Евровидения" от нашей страны Юлия Самойлова не прошла отбор в полуфинале. Многие звезды поддержали певицу, а другие раскритиковали ее выступление.
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