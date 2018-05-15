Украинскую чиновницу уволили за песню Захаровой на 9 Мая

В Кривом Роге Днепропетровской области выгнали с занимаемой должности заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову. Кресла она лишилась после скандала на праздновании Дня Победы.

Чиновницу уволили за исполнение на 9 Мая песни "Верните память", которую написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Композиция "Верните память" посвящена российским солдатам в Сирии.

"Ответственная за организацию данного мероприятия – заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова – освобождена от занимаемой должности", – цитирует заявление пресс-службы администрации города "Газета.ru". Глава района Сергей Неженцев назвал использование песни неуместным.

Композиция прозвучала еще в Металлургическом и Саксаганском районах, передает "Радио Свобода". В райцентре объяснили выбор тем, что акцент делался на тематическом содержании и сохранении памяти о погибших героях.

Ранее сообщалось, что событие взбесило депутата Константина Усова, который потребовал от спецслужб Незалежной разобраться в ситуации. В свою очередь Мария Захарова заявила, что слова о якобы пропагандистском характере песни "Верните память" – полное безумие. Впервые композиция прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля 22 июня 2017 года.