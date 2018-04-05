Что такое "Новичок" и с чем его едят

Месяц назад весь мир узнал о существовании "Новичка" – смертоносного газа, которым, по заверению Терезы Мэй, отравили в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Что же это за таинственная отрава, которую, как оказалось, можно употреблять с гречкой или даже намазывать на дверь?

Информации о "Новичке" в Сети не так много, да и то большая ее часть появилась после инцидента в Солсбери. Разработал это вещество советский ученый Вил Мирзаянов, в 1995 году эмигрировавший в США. Как он сам утверждает, газ принадлежит к четвертому поколению боевых отравляющих веществ, созданных в Советском Союзе. По боевому действию и эффективности он стоит на ступень выше зарина, зомана, иприта и VX.

Химический состав "Новичка" вряд ли будет интересен широкой публике. По всей видимости, изготавливался он на основе фосфорорганических соединений, обычно используемых в производстве боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. В СМИ писали, что синтезировать его можно чуть ли не из компонентов, находящихся в свободной продаже. Специалисты говорят, что это утверждение сомнительное, ведь синтез подобного рода веществ возможен только в специальных условиях химической лаборатории повышенной секретности и высокой защищенности.

В СССР таких лабораторий в закрытых НИИ – почтовых ящиках было достаточно, в одном из них и работал химик Мирзаянов. Как утверждает ученый, эксперименты по созданию "Новичка" стартовали еще в 70-е годы прошлого века. До 1989-го этот газ не стоял на вооружении, но после успешных испытаний на полигоне в Нукусе появился в Советской армии.





В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия и спустя несколько лет уничтожила все его запасы, что подтверждается документами ОЗХО. Именно этот факт является ключевым в определении вины в деле Скрипаля. Британские власти явно поспешили повесить на Россию всех собак и в первые же часы после отравления двойного агента обвинили в этом Москву. Происходящие же после этого события и информация, просочившаяся в прессу, свидетельствуют о том, что все случившиеся в Солсбери не что иное, как плохо срежиссированный спектакль.

Любой специалист по химическому оружию со смехом воспримет информацию о том, что боевым отравляющим газом можно намазать ручку двери или добавить его в гречневую кашу. Такие абсурдные версии вбрасывались в британские СМИ в течение месяца, прошедшего со дня отравления Скрипаля. Был еще чемодан, который привезла из России дочь шпиона, и столик в пабе, где в день отравления обедали жертвы "Новичка".





В теории и на практике применение отравляющего газа возможно только с помощью средств его доставки в зону предполагаемого поражения. Это значит, что он должен быть помещен либо в боевой снаряд, либо в некую емкость со взрывателем и необходимым количеством для разрушения этой емкости взрывчатки. Очевидно, что в случае такого применения пострадает большое количество людей.

Домыслы о том, что боевым газом можно заправить аэрозольный баллончик, также не выдерживают критики научного сообщества. Во-первых, это невозможно сделать чисто технически. Ядовитый газ – это не шампунь или минеральная вода. Линий по изготовлению отравляющих веществ не было и быть не может – слишком опасное производство для обслуживающего их персонала.





Во-вторых, использование такого баллончика для отравления кого-либо несет опасность гибели для самого киллера. Даже обычный перцовый газ при распылении против ветра оборачивается слезами для владельца баллончика, а тут речь идет о веществе, одного грамма которого хватит, чтобы убить человека.

Именно поэтому версия об отравлении Скрипалей таинственным газом вызывает у сомневающихся в ней специалистов целый список вопросов. К примеру, на фотографиях возле дома перебежчика в Солсбери, сделанных в день инцидента, можно увидеть группу людей в костюмах химзащиты и противогазах. Тут же неподалеку стоят полицейские без средств защиты и спокойно разговаривают. Что это – как не серьезный ляп авторов шоу под названием "Накажи Россию"?





Наконец, как ни кощунственно это звучит, в данной истории смущает тот факт, что отравленные "Новичком" Сергей Скрипаль и его дочь остались живы, а сегодня выяснилось, что и практически здоровы. Между тем действие даже микроскопического количества нервно-паралитического газа нарушает нормальную передачу сообщений от нервов к мышцам. В течение нескольких секунд у человека наступает полный паралич, прекращают работу функции организма – прежде всего дыхательная, после чего отравленный умирает.

Казалось бы, ученые и специалисты за этот месяц расставили все точки над i и сделали вывод, что к отравлению Скрипаля и его дочери газ "Новичок" отношения не имеет. Но британские власти не думают отступать со своих позиций. Судьба экс-премьера Тони Блэра, которому пришлось извиняться за участие Великобритании в иракской войне, их, похоже, не тревожит.





А ведь в 2003 году глава правительства потрясал в парламенте фейковыми разведданными о наличии у Саддама Хусейна химического оружия. Сегодня Тереза Мэй даже не удосужилась принести в парламент хоть какие-то документы – просто рубанула с плеча и обвинила в отравлении Скрипаля Россию.

И уж совсем смешными кажутся сведения, которые раздобыли сегодня, 5 апреля, как всегда у своих таинственных анонимных источников, журналисты Тimes. Оказывается, газ "Новичок" произвели в лаборатории на юго-западе Москвы в районе Ясенево. По данным газеты, этот вывод разведчики на службе Ее Величества сделали на основе научного анализа.

"Ничего удивительного, – скажет любой москвич, – ведь на границе с этим районом находится штаб-квартира Службы внешней разведки". И тут сразу становится понятной методика, по которой работали специалисты MI-6 – метод научного тыка с использованием "Википедии". Хочется спросить у горе-разведчиков: неужели "Новичок" в их представлении разливают в емкости примерно так же, как в знаменитом фильме Леонида Гайдая "Самогонщики"? Тогда уж в финале этой комедии на ясеневской базе по производству "Новичка" должен появиться крепкий мужчина в черном костюме с бабочкой и представиться персоналу: "Бонд. Джеймс Бонд".



