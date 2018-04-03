Окруженный красотками Путин вызвал зависть у Эрдогана

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган проводят встречу в Анкаре. Во время церемонии фотографирования произошел забавный эпизод, видео с которым оперативно было опубликовано в Сети.

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, входящий в пул президента России Владимира Путина, опубликовал на своей странице в Twitter видео забавного инцидента, произошедшего на церемонии фотографирования российского лидера и его турецкого коллеги. На записи видно, как Реджеп Тайип Эрдоган замечает, что рядом с Владимиром Путиным стоят три красивых девушки, тогда как сам он окружен исключительно представителями мужского пола.

Президент Турции попросил одну из красоток встать рядом с ним для снимка. "Эрдоган позавидовал Путину", – пришел к выводу Дмитрий Смирнов и даже воспроизвел внутренний монолог турецкого президента: "Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!" Комментаторы отметили, что президент России Владимир Путин – воплощение мужественности и силы, и неудивительно, что представительницы прекрасного пола, не сговариваясь, постарались встать к нему поближе.