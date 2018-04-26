Раскрыт секретный документ с планами Украины против России

Вооруженные силы Украины планируют информационные диверсии для формирования общественного мнения на Западе и в России. Об этом свидетельствует перехваченная переписка украинского командования.



Журналист Дмитрий Борисенко обнародовал в Сети документ, полученный в ходе спецопераций. Публикация подкреплена фотокопиями любопытных бумаг.

В документе отражены планы по дискредитации России, в частности перечислены мероприятия по проведению информационных диверсий и формированию нужного украинским властям общественного мнения. Все это планировалось осуществить не только на территории Украины, но и в западных странах, а также в России и Белоруссии.

Демонстрация агрессивной политики России, дискредитация руководства Луганской и Донецкой народных республик, распространение информации о катастрофической ситуации в Донбассе – такие утверждения выбраны в качестве основных направлений информационной пропаганды. Отмечены такие задачи, как проведение мероприятий в ДНР и ЛНР с последующими обвинениями России в халатности во время военных действий.

Более того, в документе значатся намерения обвинить руководство народных республик в использовании запрещенных методов ведения войны, в том числе фосфорное и химическое оружие. Судя по переписке, первой намечена операция под названием "Георгиевский колорад". Она заключается в срыве парада Победы в Луганске.