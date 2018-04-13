Собянин взял домой питомца из приюта для собак
Своей радостью Собянин поделился в Twitter. "Пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо – у меня теперь новый друг", – написал мэр.
По словам Собянина, бродячие животные – одна из серьезных проблем в любом крупном городе. Решить ее можно только совместными усилиями горожан, общественных организаций и городских служб.
С 7 по 15 апреля в Москве проходит пасхальный фестиваль, а на Тверском бульваре собрались участники благотворительного проекта "Четвероногий друг": здесь работают 10 благотворительных фондов и организаций, помогающих животным и их владельцам.
На фестивале #ПасхальныйДар поговорил с представителями фондов, которые помогают бездомным животным. Благотворители рассказали, чем можно помочь четвероногим, как подыскивают хозяев. Я благодарен тем, кто дает животным новый дом. Сам не смог пройти мимо: у меня теперь новый друг! pic.twitter.com/qZ7z45m1AR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 апреля 2018 г.
В центре Москвы также организовали фотовыставку с участием животных из приютов и известных актеров и телеведущих. Среди них Иван Ургант, Юлия Пересильд, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярская и Анна Чиповская.
При поддержке комитета ветеринарии города Москвы организован пункт бесплатной вакцинации животных, в котором можно получить консультацию ветеринарного врача и вакцинировать своего питомца. На Тверском бульваре в эти дни можно познакомиться с животными, которые остались без хозяев, и при желании взять их к себе домой. За последние два года в добрые руки по договорам опеки из городских приютов передали восемь тысяч собак и свыше двух тысяч кошек.
Москва придерживается стандартов гуманного и ответственного обращения с бродячими животными: в столице работают 13 городских приютов для безнадзорных животных, в которых содержатся порядка 16 тысяч собак и свыше 700 кошек. Кроме того, имеются небольшие частные приюты, созданные благотворительными фондами.
Власти также работают над онлайн-сервисом для владельцев домашних животных, который будет включать электронную регистрацию и амбулаторные карты животных. С помощью этой системы можно будет записаться на прием к ветеринару, получать оповещения о вакцинации, карантинных зонах, плановых прививках, а также о месте нахождения питомца, если он потеряется и будет обнаружен городскими службами. Планируется, что вся информация о домашнем животном будет привязана к личному кабинету его хозяина на портале mos.ru.
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