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Общество

Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала
Отец бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне в 2006 году, ошарашил признанием. Мужчина знает, кто убил его сына, и кто засекретил дело о смерти предателя России.
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Вальтер Литвиненко убежден, что его сына лишил жизни приближенный Бориса Березовского Алекс Гольдфарб. Публичное признание отец предателя России сделал в эфире программы "Пусть говорят".

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По его сведениям, в 2000 году Гольдфарб, которого называли агентом ЦРУ, помог Литвиненко переехать из Турции в Британию. О связи между мужчинами Вальтеру рассказала жена Алекса. Мужчина проанализировал полученные данные и пришел к выводу, что яд сыну подбрасывали неоднократно, передает РИА ФАН.

"Его, мне кажется, отравили несколько раз. Даже в госпитале его отравили", – заявил Вальтер Литвиненко, добавив, что в больницу мог пройти кто угодно. Он отметил, что изначально Александру поставили диагноз "пищевое отравление". Позже заговорили об отравлении таллием, и только через несколько недель стало известно об отравлении полонием-210.

Кроме того, выяснилось, что в то время главой МВД Великобритании была нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Именно она засекретила дело Литвиненко. "Никто в мире, ни CNN, ни ВВС, – никто не попросит у Первого канала право показать это интервью отца Литвиненко. Мы все открыли рты. Даже Дима Борисов. Он не ожидал таких вот признаний", – написал в Facebook присутствовавший на съемках журналист Андрей Караулов.

Александр Литвиненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Cooper

Напомним, что бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, скончался в 2006 году. Официально причиной его смерти названо отравление радиоактивным полонием.

Автор: Алёна Нестерова21 марта 2018, 08:58

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