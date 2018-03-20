Брижит Макрон показала мальчиковую фигуру

Принимая иностранную делегацию, первая леди Франции ошиблась с выбором одежды. Эта оплошность сделала ее больше похожей на мальчишку в платье, чем на великосветскую даму.

Брижит Макрон прекрасно справляется со своими обязанностями первой леди Франции. Она сопровождает мужа на благотворительных мероприятиях и светских раутах, порой ей и самой приходится принимать гостей в Елисейском дворце. К примеру, недавно в Париж с трехдневным визитом прибыли герцог Люксембургский Анри и его жена Мария Тереза.

Для встречи высокопоставленных гостей Брижит облачилась в элегантное синие платье от Louis Vuitton с черным поясом под грудью. К сожалению, фасон ее наряда выявил все недостатки телосложения супруги главы французского государства. Прямой крой слишком обтягивал женщину, сделав леди Макрон квадратной, узкоплечей. Он совершенно скрыл естественные для женщины округлости, что вкупе с тоненькими жилистыми ножками сделало ее комплекцию сходной с мальчишеской.

Брижит Макрон является обладательницей прямоугольного типа фигуры – практически полное отсутствие талии, неширокие плечи и таз, небольшая грудь. Излишне облегающие наряды, как в случае с синим платьем от Louis Vuitton, ей противопоказаны.

Первая леди не всегда ошибается в выборе костюма, бывают и удачные выходы в свет. Например, принимая у себя американскую певицу Рианну, которая приезжала в Париж в качестве учредителя и руководителя благотворительного фонда Клары Лайонел, Макрон облачилась в джинсы скинни, белый блейзер и лодочки на высоком каблуке. Такой образ подчеркнул неоспоримое достоинство первой леди – длинные стройные ноги.