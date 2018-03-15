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Ласковый Порошенко вернул шапку солдату

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Mykhailo Palinchak
Ласковая улыбка Петра Порошенко растрогала солдата почетного караула. Лидер Украины вернул стрелку Президентского полка случайно упавшую шапку.
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Инцидент с головным убором произошел на церемонии приветствия австрийского президента. Александр Ван дер Беллен с супругой прибыл с визитом в Киев 14 марта.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Как рассказал журналистам рядовой по имени Николай, шапку случайно зацепили шашкой. Поднять ее самостоятельно солдат не мог.

"Никак нет. Исполнение ритуала, гимн – это все. Я не мог там двигаться. Уже как есть, так есть, что поделаешь..." – пояснил стрелок.

Петр Порошенко, проходя с президентом Австрии по ковровой дорожке, заметил на мостовой головной убор. Украинский лидер отклонился от маршрута, ненадолго оставив коллегу, поднял шапку и водрузил ее на голову солдату.

После этого церемония продолжилась. Позже пресс-секретарь президента Святослав Цеголко отметил, что военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле, пишет "Обозреватель".

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Для Николая это стало событием. Главу Незалежной солдат видел вблизи не впервые, однако его потрясло поведение Порошенко. "Очень приятно было. Как нормальный человек к этому отнесся – не просто прошел, а помог", – уточнил он. Порошенко ничего не сказал, а просто улыбнулся, добавил военный.

Стрелку почетного караула Президентского полка имени Богдана Хмельницкого 21 год, родом Николай из Кривого Рога. Он подписал контракт на три года, служит уже почти год, а неожиданного внимания к своей персоне стесняется.

По словам Николая, после знаменательной встречи с украинским лидером ему "и стыдно, и приятно". Но главное – за инцидент никого не наказали. 

Автор: Андрей Евлампиев15 марта 2018, 11:30

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