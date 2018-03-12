Голая жена депутата позвала россиян на выборы

Лозунгом на голом теле отметилась жена депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Юлия Дятлова с группой единомышленниц зазывает россиян на избирательные участки с агитплаката: обнаженные девушки прикрыты полотном с откровенным признанием.

Юлия – владелица студии создания образа и отличается креативным мышлением. Жена депутата не побоялась предстать на фотографии вместе с группой поддержки завернутой в транспарант с лозунгом, посвященным явке на избирательные участки. Участницы фотосессии не считают агитплакат провокационным или непристойным. По словам Юлии, она и ее подруги хотели показать, что в будущем страны заинтересованы совершенно разные группы общества.

Депутат областного собрания Александр Дятлов красавицу-жену не ревнует. Юлия отметила, что они с мужем одна команда, во всем поддерживают друг друга. И фотосессия с флагом для команды студии может быть не последней, творческие поиски продолжаются.

"Девушки на фото – модели студии. Они не столько профессиональные манекенщицы, сколько очень творческие девушки, интересующиеся модой. Все они работают в разных сферах – преподают иностранные языки, работают фитнес-тренерами, инженерами, мастерами в салонах красоты, учатся в университетах. Нас объединяет желание сделать мир вокруг красивее, а нашу страну – самой лучшей", – заявила Дятлова порталу 29.ru.

"Мы создаем совершенно разные образы для девушек со всей нашей области – для фотосессий, свадеб, торжеств. Особенно любим создавать креативные образы для фотосъемок. При этом мы все социально активны – нам небезразлично будущее нашей страны!" – сказала Юлия. Она убеждена, что молодежь должна активно голосовать на выборах.

Текст на транспаранте окрашен в цвета государственного триколора. Однако это едва ли привлечет внимание правоохранительных органов — использовался не сам флаг, а лишь схожая цветовая гамма. Вдобавок Дятлова призналась, что все девушки были одеты в шортики и топы.