Оборонка станет ближе к народу

Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается в законодательном реформировании. О его переводе на гражданские рельсы говорили сегодня, 9 февраля в стенах Госдумы.

На Охотном ряду заседала рабочая группа по совершенствованию сферы гособоронзаказа. Участники встречи сошлись на том, что нарастить объемы производства ОПК пока невозможно.

Единственным выходом из этой ситуации остается переход предприятий оборонки на выпуск продукции гражданского назначения. На эти цели государство выделяет более трех триллионов рублей. Об этом сообщил на заседании в Думе замглавы комитета по экономической политике Владимир Гутенев.

Парламент и правительство готовят сейчас пакет законов, чтобы упростить доступ продукции ОПК на внутренний рынок. Однако перед их принятием депутаты проведут совещания с руководителями экспертных групп и представителями рынка, пишет "Парламентская газета".

Как сказал Гутенев, пакет законов о диверсификации оборонно-промышленного комплекса необходимо принять до конца весенней сессии.

Главное назначение подготавливаемых сейчас законов — упростить доступ на внутренний рынок продукции ОПК гражданского назначения.

Как писали Dni.Ru, накануне в Госдуме прошло первое заседание межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Она создана по поручению руководителя Госдумы Вячеслава Володина, а возглавляет ее первый вице-спикер Александр Жуков.

Напомним, что 25 января спикер Думы Вячеслав Володин сообщил о создании группы. "Это очень важный вопрос. Президент России, в рамках весенней сессии, поручил его рассмотреть. Нам очень важно эту работу уже сегодня начать совместно с правительством", – сказал тогда Володин.

Он уточнил, что первоочередная задача группы - разобраться какие есть барьеры, мешающие производству гражданской продукции на предприятиях ОПК и создать условия для того, чтобы они могли выпускать ту продукцию, которая заместит на рынке импорт.

Вячеслав Володин отметил, что рабочей группе предстоит проанализировать действующее законодательство и, с привлечением экспертного сообщества, наметить пути его совершенствования, с тем, чтобы убрать излишние барьеры.