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Общество

Европа заговорила о войне с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press
Риск непреднамеренного военного конфликта между НАТО и Россией в Европе увеличился. Об этом сказано в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 16-18 февраля. 
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В документе под названием "До края и обратно?" говорится, что вероятность начала войны увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертывания дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений. В тексте подчеркивается, что нельзя допустить просчетов и непонимания сторон.

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Также сообщается, что процесс нормализации отношений России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках вооружения Киеву грозит "зацементировать" текущее положение дел, передает Express.co.uk. Авторы доклада добавляют, что ряд стран – членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм относительно процесса евроинтеграции.

Первая Мюнхенская конференция прошла в одноименном городе Германии 1963 году как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран – членов НАТО. С 1998 года форум финансируется немецким правительством из бюджета Министерства обороны ФРГ. В этом году мероприятие планируют посетить около 500 высокопоставленных правительственных и военных лидеров из Европы, Африки, США, России и стран Персидского залива.

Напомним, в конце января этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-министр обороны США Эштон Картер предложил Пентагону разработать детальный план войны между НАТО и Россией. По словам Картера, она вполне вероятна.

Ранее победитель седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Алексей Похабов предсказал серьезные потрясения на европейском континенте. По его мнению, над Старым Светом нависла угроза новой войны. 

Автор: Людмила Фоканова8 февраля 2018, 10:17

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