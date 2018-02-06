Невестка сдала Порошенко после гулянки на Мальдивах
Сложная ситуация в стране – еще не повод отменять президенту отдых за границей, считает Юлия Порошенко, невестка украинского лидера. "Я просто вижу, как человек работает. Я и в три, и в четыре часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтобы его никто не трогал", - приводит слова родственницы президента издание Pravda.ru.
Крайне невразумительное объяснение невестка Порошенко дала при ответе на вопрос "Почему президент отправился именно на Мальдивы?" "А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет", – заявила она.
Юлия Порошенко – жена старшего сына президента, Алексея. Она родилась в Санкт-Петербурге. Невестка Порошенко занимается проектом AgroHub: собирает идеи украинских стартапов для развития агросектора.
Ранее в СМИ появилась информация, что Петр Порошенко потратил полмиллиона долларов на отдых с семьей на Мальдивах. При этом украинский президент зарегистрировался в пятизвездочном отеле как Mr. Petro Incognito.
Блогер решил пошутить над президентом - видео об отдыхе Порошенко на Мальдивахhttps://t.co/egTO3uzztc#порошенко #мальдивы #блогер #процишин #новини pic.twitter.com/52ss6LYOAg— IPnews (@IPnewsinua) 23 января 2018 г.
Самая дорогая вилла курорта – Owner's Villa (Private Island) – приютила двух детей и восьмерых взрослых, среди которых был глава Украины. Кроме основного дома с бассейном, на острове есть гостевая вилла, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и частный пляж.
По некоторым данным, Порошенко и его семья могли воспользоваться документами оперативного прикрытия. Их изготовила СБУ после того, как в адрес президента стали поступать угрозы.
От Дианы потребовали прекратить лить грязь ради дешевого пиара
О прибавлении сообщила супруга журналиста Елена Чекалова
19-летний парень стал настоящим красавчиком
Балерина показала свое архивное фото