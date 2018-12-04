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Общество

Украинцев перестали пускать в Россию

Фото: facebook.com/DPSUkraine
У граждан Незалежной начали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словам руководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала, российские пограничники за последние несколько дней не пропустили несколько десятков украинцев.  
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Чиновник не исключил, что проблемы на границе связаны с недавним запретом российским мужчинам от 16 до 60 лет на въезд в Незалежную. По его словам, после введения ограничений украинцев начали разворачивать на границе без объяснения причин. "Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате", – заявил Цикигал. 

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Стоит отметить, что несмотря на трудности во взаимоотношениях между двумя странами, украинцы продолжают активно ездить в Россию. Многие - на заработки, другие – к родственникам, третьи – с туристическими целями.  

Напомним, на прошлой неделе украинские власти запретили въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Незалежной Петр Порошенко пояснил, что это не позволит россиянам реализовать операции, которые они планировали с 2014 года. Что конкретно имеется в виду, украинский лидер не уточнил.

В связи с введением военного положения Украина 29 ноября закрыла въезд в Крым для иностранцев через свои пункты пропуска. Теперь попасть на полуостров с территории Незалежной могут только граждане страны.  

Закрытием границ с Россией в Киеве грезили еще с прошлого года. Тогда в Верховную раду поступил законопроект за авторством депутатов от "Блока Петра Порошенко". Документ ограничивал поездки в Россию для граждан Незалежной вплоть до полного запрета. Однако сомнительная инициатива так и осталась на бумаге и в воспаленном сознании украинских депутатов.

Автор: Иван Поляков4 декабря 2018, 15:38

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