Украинцев перестали пускать в Россию

У граждан Незалежной начали возникать трудности при пересечении границы с Россией. По словам руководителя Государственной погранслужбы Украины Петра Цикигала, российские пограничники за последние несколько дней не пропустили несколько десятков украинцев.



Чиновник не исключил, что проблемы на границе связаны с недавним запретом российским мужчинам от 16 до 60 лет на въезд в Незалежную. По его словам, после введения ограничений украинцев начали разворачивать на границе без объяснения причин. "Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате", – заявил Цикигал.

Стоит отметить, что несмотря на трудности во взаимоотношениях между двумя странами, украинцы продолжают активно ездить в Россию. Многие - на заработки, другие – к родственникам, третьи – с туристическими целями.

Напомним, на прошлой неделе украинские власти запретили въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Незалежной Петр Порошенко пояснил, что это не позволит россиянам реализовать операции, которые они планировали с 2014 года. Что конкретно имеется в виду, украинский лидер не уточнил.

Украинцев, желающих въехать в Россию, разворачивают на границе. Интересно, как запоет Порошенко, когда миллионы украинцев перестанут получать переводы от своих родственников, работающих в "стране-агрессоре"? — Константин Симонов (@ich_Mitra) 4 декабря 2018 г.

В связи с введением военного положения Украина 29 ноября закрыла въезд в Крым для иностранцев через свои пункты пропуска. Теперь попасть на полуостров с территории Незалежной могут только граждане страны.

Закрытием границ с Россией в Киеве грезили еще с прошлого года. Тогда в Верховную раду поступил законопроект за авторством депутатов от "Блока Петра Порошенко". Документ ограничивал поездки в Россию для граждан Незалежной вплоть до полного запрета. Однако сомнительная инициатива так и осталась на бумаге и в воспаленном сознании украинских депутатов.