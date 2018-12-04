Порошенко довел до обморока уполномоченного по правам человека

Омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Украины. Инцидент произошел в прямом эфире телеканала ICTV.

Петр Порошенко говорил о реакции в мире на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. В этот момент женщине стало плохо – она буквально рухнула на пол.

Глава государства прервал свое выступление, чтобы помочь Денисовой подняться и покинуть студию. Возобновив выступление, Порошенко пояснил, почему омбудсмен потеряла сознание.

"Смотрите, с какой нагрузкой работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков", – сказал он. Омбудсмену была оказана помощь специалистов.

Как писали "Дни.ру", 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершили опасное маневрирование, не подчинившись требованиям наших властей.

В результате инцидента суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Позже украинский президент ввел режим военного положения в ряде регионов страны.