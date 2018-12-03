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Общество

Сколько протянет Украина без России

Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко решил расстаться с Россией навсегда. Как обычно, народ Украины, который первым пострадает от этого расставания, никто не спросил. Сегодня президент внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией и, не исключено, что уже в этом году документ потеряет свою юридическую силу.
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Чем это обернется для Украины? В первую очередь, потерей десятков, а то и сотен тысяч рабочих мест. И это в дополнение к тому, что за время правления Порошенко и его команды два миллиона украинцев уже потеряли работу у себя на родине и уехали зарабатывать деньги в Россию.

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После государственного переворота 2014 года отношения Москвы и Киева  стали резко ухудшаться. Но, тем не менее, самый серьезный и всеобъемлющий договор продолжал действовать. Как не удивительно, но за последние четыре года Россия была лидером по инвестициям в Незалежную. Впрочем, украинские власти и местные олигархи на эту тему не распространялись, ведь они, по сути, зарабатывали на этом свою копеечку.

При этом властная верхушка постепенно пилила сук, на котором сидит: один за другим сворачивались совместные проекты, расторгались двусторонние договоры в различных областях сотрудничества. Всего Киев разорвал почти пять десятков соглашений с Москвой.

На самой заре постмайдановского устройства отношений с Москвой, в марте 2014 года  Украина практически полностью приостановила сотрудничество с нами в военно-технической сфере, заморозив отгрузки в Россию товаров военного назначения.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Летом того же года Порошенко свернул сотрудничество с Россией в сфере ВПК. Совет национальной безопасности и обороны принял решение о прекращении экспорта в Россию товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой для исследования космоса. Этим же товарам российского производства Киев закрыл путь на Украину.

Весеннее обострение 2015 года у властей Украины началось с денонсации оставшихся соглашений в военной сфере. Незалежная запретила транзит по своей территории российский воинских формирований, которые временно находятся на территории Молдавии. Кроме того, депутаты посчитали ненужными соглашения о сотрудничестве в области военной разведки и о взаимной охране секретной информации.

Фото: www.globallookpress.com\Markiian Lyseiko

В прошлом году Киев поставил точку в военном сотрудничестве с Москвой, запретив ремонт всей своей военной техники (больше половины которой изготовлено в России) на территории врага. В том же году Россию на законодательном уровне признали страной-агрессором.

Серьезный удар по своей же атомной энергетики Украина нанесла в конце 2015 года, тогда было разорвано межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. А уже через год на Украине начались веерные отключения электроэнергии, а президент умолял своих сограждан экономить газ, от которого из-за гордости Киев отказался. Власти посчитали, что лучше покупать российское голубое топливо реверсом из Европы, чем платить в казну России. В итоге газ оказался поистине золотым.

Фото: www.globallookpress.com\Danil Shamkin

В 2016 году были разорваны все соглашения о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Но и этого Порошенко показалось мало: в Киеве были составлены черные списки российских журналистов, артистов, деятелей культуры, которым был закрыт въезд на Украину. В ноябре этого года, после провокации в Керченском проливе Украина закрыла въезд ан свою территорию всем мужчинам-россиянам в возрасте от 18 до 60 лет.

И вот, наконец, очередь дошла до договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Он был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного визита Бориса Ельцина. Документ закреплял всеобъемлющие принципы стратегического партнерства во всех областях и сферах.

Вероятно следующим шагом Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией и тогда Украина перестанет существовать для Москвы как государство. Останется лишь территория, власти которой сами роют могилу себе и своим согражданам, которые в большинстве своем не желают воевать с ближайшим соседом.

Фото: www.globallookpress.com

Автор: Александр Комаров3 декабря 2018, 21:27

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