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Общество

"Распускал руки": Трамп напал на журналиста CNN

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп устроил перепалку с журналистом CNN Джимом Акостой во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в стране. В итоге репортер лишился аккредитации в Белый дом.
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Дональд Трамп продолжает противостояние со СМИ. Во время брифинга по итогам промежуточных выборов дошло практически до открытого столкновения, когда корреспондент CNN Джим Акоста начал задавать вопросы о караване мигрантов, приближающихся к американским границам, а также о "российском вмешательстве" в выборы в стране.

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"Меня не волнует ничего, что связано с российским расследованием, потому что все это фальшивка. Хватит, положите микрофон. CNN должно быть стыдно за то, что Вы работаете у них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN", – выпалил президент США. Он добавил, что телеканал ужасно отнесся к пресс-секретарю Белого дома Саре Сандрес, и предложил журналисту заниматься непосредственными обязанностями, а работу президента оставить самому Трампу.

В итоге журналист лишился аккредитации. "Этот шаг произошел через несколько часов после того, как Акоста, главный корреспондент CNN в Белом доме, вызвал гнев президента Дональда Трампа и его союзников, задав несколько вопросов на пресс-конференции после промежуточных выборов", – цитирует RT заявление телеканала.

Однако в Белом доме приостановку аккредитации журналиста с гневом Дональда Трампа не связывают. Сара Сандерс пояснила, что на такой шаг они были вынуждены пойти из-за того, что Джим Акоста "распускал руки" в отношении стажерки Белого дома.

Автор: Геннадий Куприянов8 ноября 2018, 08:15
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