Украина привела армию в полную боеготовность

После того как Петр Порошенко ввел военное положение на Украине , Министерство обороны страны отчиталось о приведении вооруженных сил в полную боеготовность, передает телеканал "Царьград". Напомним, до этого Киев устроил опасную провокацию с боевыми катерами в Керченском проливе. Два катера и буксир ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды. Суда-нарушители были остановлены и отбуксированы в российский порт.

Военное положение на Украине вводится на срок 60 дней. Решение Петра Порошенко поддержали члены СНБО. Теперь его должны одобрить депутаты Верховной рады. Примечательно, что это решение позволяет украинскому лидеру принимать самые жесткие ограничивающие меры и фактически означает отмену выборов главы государства.