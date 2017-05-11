Фонд Доктора Лизы сменит название

В руководстве Фонда Доктора Лизы приняли решение сменить название. Об этом рассказала члены правления организации, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

"Мы надеемся, что в течение месяца пройдем все формальные процедуры", – цитирует ее "Газета.ru". Организация будет носить название "Справедливой помощью Доктора Лизы".





