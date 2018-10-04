В деле Скрипалей появилась новая смерть
Представитель Генеральной прокуратуры рассказал подробности случившегося в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Можно перечислять сотни и тысячи документов по сотням и тысячам дел, которые он курировал. И как-то выделять здесь особо дело Скрипаля я бы не стал", – сказал Александр Куренной.
Стоит отметить, что крушение небольшого вертолета в Костромской области произошло при весьма странных обстоятельствах. Вертолет Eurocopter упал вечером 3 октября в двух километрах от деревни Вонышево Солигаличского района.
На борту находились четыре человека – три пассажира и пилот, все они погибли. Личности умерших устанавливаются. Причины крушения власти пока не называют, но известно, что вертолет выполнял частный рейс и вылетел без официального разрешения.
Горящие обломки машины обнаружили местные жители, которые вызвали спасателей и пожарных. Огонь тушили несколько расчетов, но удар о землю был такой силы, что в вертолете ни у кого не было шансов выжить.
Заместитель Чайки Карапетян разбился в рухнувшем под Костромой вертолетеhttps://t.co/9KDtTG1KCF#вертолет #заместительгенпрокурора #Костромскаяобласть #крушение pic.twitter.com/F78JFhpUxc— Cобытия дня в России (@smnewsru) 4 Oktober 2018
Предположительно, пилот воздушного судна не увидел в темноте верхушки деревьев, машина задела их, упала и загорелась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
Известно, что вертолет принадлежал коммерческой компании ООО "МБК-Лизинг" и базировался в центре "Хелипорт Москва". Там пока комментариев по поводу этого ЧП не дают.
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