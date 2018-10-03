Заболевшего патриотизмом Скрипаля отравили британцы

Что происходит в душах предателей, когда они оказываются вдали от родины и почему зачастую раскаяние наступает слишком поздно? Ответ на этот вопрос могут дать только сами беглецы, но вытянуть его из них не так-то просто.

Вот и Сергей Скрипаль, сбежавший из России в Британию, предавший свою страну и коллег, работавший на разведслужбы как минимум четырех государств, внезапно прозрел. Видимо, это раскаяние сыграло с ним злую шутку: узнавшие об этом британцы решили убрать его от греха подальше.



Оказывается еще до отравления в марте 2018 года, беглый шпион поддержал присоединение Крыма к России и признался в том, что поддерживает линию Кремля по многим вопросам. Кроме того, Сергей Скрипаль пренебрежительно отзывался об Украине и ее гражданах, называл их овцами, которым нужен хороший пастух.

Мало того, уже выйдя из комы, шпион отказался верить в причастность Кремля к своему отравлению, в доме, купленном на средства британской разведки, бывший сотрудник ГРУ проводил вечера за просмотром Первого канала.

Ну чем не патриот России и настоящий офицер? Что случилось со Скрипалем на британской земле, почему его мировоззрение перевернулось? Сенсационную информацию озвучил автор книги The Skripal Files ("Файлы Скрипаля"), британский журналист Марк Урбан. Но ответов на эти вопросы в ней все равно нет. Книга также не дает ответа на вопрос, зачем российские спецслужбы пытались убить Скрипаля.





Еще до выхода книги Урбана в свет, стало известно, что Сергей Скрипаль сотрудничал сразу с четырьмя западными разведками. Немецкий журнал Focus сообщил, что в 2012 году бывший полковник ГРУ побывал в Праге в сопровождении агентов MI6. Там он передал данные о российской разведывательной сети в Европе. Похожую информацию он сообщал спецслужбам Эстонии и Испании. Не исключено, что Скрипаль успел сдать всех своих коллег, работающих под прикрытием в разных странах мира.

И неожиданно после всего этого, беглый шпион почему-то вдруг взялся за ум и стал ярым патриотом России. Ну прямо как олигарх Борис Березовский, который в 2003 году Березовский получил политическое убежище в Великобритании и даже новое имя – Платон Еленин.

Россия к тому времени объявила его в международный розыск, инкриминируя целый букет уголовных статей экономического толка. Несмотря на это, он неоднократно посещал республики бывшего СССР с новым паспортом, а в марте 2013 года покончил жизнь самоубийством в своем доме, в 40 километрах от Лондона.

Говорят, что под конец жизни ее хозяин, олигарх, ловелас и интриган был фактически разорен и находился в удручающем психологическом состоянии. Березовский даже написал покаянное письмо Владимиру Путину и, вроде как, даже не одно. В последние месяцы перед смертью беглец, по свидетельству его охранника, часто и с разными людьми говорил о самоубийстве.





Журнал Forbes сообщил, что за несколько часов до своей смерти Березовский дал интервью не для публикации, в котором сказал, что потерял смысл жизни и хочет вернуться в Россию. Видимо, похожие душевные муки испытывает сейчас и Сергей Скрипаль.

Только ему вряд ли удастся прикоснуться к родным, российским березкам. Как раз сегодня президент Владимир Путин назвал его подонком, а такое определение главы государства, из которого позорно бежал Скрипаль, навсегда закрывет двери на родину.